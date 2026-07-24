СК расследует дело о хулиганстве после нападения подростков в Нижнем Новгороде

Следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области расследует уголовное дело по статье о хулиганстве после сообщений в социальных сетях о противоправных действиях подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации Управления МВД России по Нижегородской области, 2 июля 2026 года в региональном СМИ вышел сюжет о конфликте между молодыми людьми на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде, где пятеро подростков напали на двух молодых людей, причинив им физический и имущественный вред.
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска были установлены личности всех участников инцидента. Предполагаемыми инициаторами произошедшего оказались подростки в возрасте от 15 до 17 лет.
Все участники инцидента были доставлены к следователю СК России для дальнейших действий. В настоящее время по делу продолжается комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые способствовали инциденту.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после нападений подростков на прохожих в Нижнем Новгороде.