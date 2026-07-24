«Балашихинского отравителя» приговорили к пожизненному лишению свободы

Московский областной суд вынес приговор 26-летнему жителю Балашихи Артему Миссюре, признанному виновным в серии убийств и покушений на убийство родственников и близких ради финансовой выгоды. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает ТАСС.
Следствием и судом установлено, что подсудимый, имевший долги перед банками на сумму свыше 3 млн рублей, разработал схему систематического отравления членов своей семьи и знакомых с целью завладения их имуществом и деньгами. В период с января по май 2024 года Миссюра подмешивал отравляющие вещества в еду, напитки и лекарственные препараты своих жертв.
В результате действий злоумышленника скончались два человека — его друг детства и родная бабушка. Еще несколько человек, включая его девушку, дядю, мать, ее супруга, несовершеннолетнюю сестру, а также двоих знакомых, выжили благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Воспользовавшись тяжелым состоянием отравленной девушки, фигурант также оформил на ее имя кредиты на сумму 570 тысяч рублей.
Осужденный признал вину лишь частично. Суд, рассмотрев совокупность представленных доказательств и учитывая особую опасность совершенных преступлений, приговорил Миссюру к отбыванию наказания в колонии особого режима.