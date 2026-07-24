«Балашихинского отравителя» приговорили к пожизненному лишению свободы

В результате действий злоумышленника скончались два человека — его друг детства и родная бабушка. Еще несколько человек, включая его девушку, дядю, мать, ее супруга, несовершеннолетнюю сестру, а также двоих знакомых, выжили благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Воспользовавшись тяжелым состоянием отравленной девушки, фигурант также оформил на ее имя кредиты на сумму 570 тысяч рублей.