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Экс-глава КРСУ Андрей Мисюра стал фигурантом уголовного дела

Свердловский областной суд постановил возобновить расследование в отношении бывшего гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) Андрея Мисюры по статьям о злоупотреблении, превышении полномочий и халатности, сообщил источник «Ъ-Урал».

Источник: Коммерсантъ

На возобновлении дела, связанного с НПО автоматики имени академика Семихатова (входит в структуру «Роскосмоса»), где ранее работал господин Мисюра, настаивала прокуратура. Расследование по делу уже начинали, однако в феврале 2025 года его прекратили за отсутствием состава преступления.

Андрей Мисюра возглавлял «НПО автоматики» с 2016 по конец 2022 года. Позже, с 2023 года по февраль 2026 года, господин Мисюра занимал должность генерального директора КРСУ. В феврале 2026 года он покинул этот пост. В апреле 2026 года он вступил в должность первого вице-президента научно-исследовательской организации «Композит», входящей в состав «Роскосмоса».