Экс-глава КРСУ Андрей Мисюра стал фигурантом уголовного дела

Андрей Мисюра возглавлял «НПО автоматики» с 2016 по конец 2022 года. Позже, с 2023 года по февраль 2026 года, господин Мисюра занимал должность генерального директора КРСУ. В феврале 2026 года он покинул этот пост. В апреле 2026 года он вступил в должность первого вице-президента научно-исследовательской организации «Композит», входящей в состав «Роскосмоса».