В Татарстане мужчину убило погрузчиком мусора

Как сообщает прокуратура РТ, несчастный случай произошел на полигоне ТБО. Грузчик предприятия ЖКХ проверял готовность автопогрузчика мусора и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов. Организована проверка соблюдения работодателем требований об охране труда.
Ранее под Казанью в городе Зеленодольск в результате ДТП погибли шесть человек. Пятеро из них подростки. Один 15-летний пассажир выжил, он находится в больнице.
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