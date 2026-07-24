Режим ЧС ввели под Воронежем после атаки беспилотников ВСУ ночью 23 июля

Режим ЧС ввели в районе Воронежской области, где при атаке вражеских беспилотников в ночь на 23 июля были повреждены склад маркетплейса, жилые дома и автомобили. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Введение режима чрезвычайной ситуации необходимо для оперативной ликвидации последствий атаки ВСУ. Он начал действовать ещё в день ЧП и не накладывает ограничений на местных жителей.
Напомним, что при атаке вражеских беспилотников погиб трёхлетний мальчик. Ещё три человека, включая родителей малыша, получили ранения. У дома, где жил ребёнок, местные жители организовали стихийный мемориал. Подробнее об атаке ВСУ — в нашем материале.