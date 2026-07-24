В Челябинской области осуждена ОПГ «черных оружейников»

Из материалов дела следует, что «фигуранты организовали незаконное хранение средств поражения тайниковым способом».
Дополнительно выявлены и изъяты самодельно изготовленная мелкокалиберная винтовка, 68 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм, три электродетонатора и два отрезка детонирующего шнура, содержащие взрывчатое вещество.
Участники организованной преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), частью 1 статьи 222 (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
«Судебной инстанцией организатору ОПГ назначено три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Соучастники приговорены к ограничению свободы на год. Приговор Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.