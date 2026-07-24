В Челябинской области осуждена ОПГ «черных оружейников»

«Судебной инстанцией организатору ОПГ назначено три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Соучастники приговорены к ограничению свободы на год. Приговор Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.