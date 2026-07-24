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12 человек госпитализированы после ракетного удара ВСУ по Кирову

В результате ракетной атаки ВСУ на Киров госпитализированы 12 человек. Помощник министра здравоохранения РФ сообщил, что один пациент в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом. Шесть человек стали жертвами удара по промышленному предприятию, 14 получили легкие ранения и лечатся амбулаторно.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В медицинские учреждения Кирова госпитализированы 12 человек, пострадавших в результате ракетной атаки со стороны ВСУ. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По данным ведомства, врачи оценивают состояние одного из пациентов как крайне тяжелое, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Остальным госпитализированным оказывается вся необходимая квалифицированная помощь. Кроме того, еще 14 гражданам, получившим легкие ранения, помощь была оказана амбулаторно.

Ракетный удар по одному из промышленных предприятий Кирова был нанесен в пятницу. Как ранее сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, жертвами атаки стали шесть человек.

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