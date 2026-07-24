12 человек госпитализированы после ракетного удара ВСУ по Кирову

В результате ракетной атаки ВСУ на Киров госпитализированы 12 человек. Помощник министра здравоохранения РФ сообщил, что один пациент в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом. Шесть человек стали жертвами удара по промышленному предприятию, 14 получили легкие ранения и лечатся амбулаторно.