В Самарской области подросток погиб, врезавшись в дерево на мотоцикле

По данным полицейских, авария произошла около 17.00 мск в четверг. В ДТП попал водитель мототранспортного средства Kayo 2010 года рождения. Он двигался по лесополосе со стороны города Октябрьска в направлении Сызрани.
«В пути следования не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). На месте дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в канале главка на платформе «Макс».
В ведомстве добавили, что полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.