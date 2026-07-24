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В Самарской области подросток погиб, врезавшись в дерево на мотоцикле

САРАТОВ, 24 июл — РИА Новости. Подросток 2010 года рождения, проезжая на мотоцикле по лесополосе в Сызранском районе Самарской области, врезался в дерево и погиб, сообщил региональный главк МВД.

Источник: РИА Новости

По данным полицейских, авария произошла около 17.00 мск в четверг. В ДТП попал водитель мототранспортного средства Kayo 2010 года рождения. Он двигался по лесополосе со стороны города Октябрьска в направлении Сызрани.

«В пути следования не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). На месте дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в канале главка на платформе «Макс».

В ведомстве добавили, что полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.