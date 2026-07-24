Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуранты дела об убийстве аниматоров на Кубани выступят с последним словом 27 июля

В Краснодарском краевом суде 27 июля 2026 года с последним словом выступят трое фигурантов резонансного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

Источник: Коммерсантъ

На скамье подсудимых — организатор преступной группы Демьян Кеворкьян, а также Анатолий Двойников и Арам Татосян. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Громкий судебный процесс движется к завершению. В мае 2026 года коллегия присяжных признала всех троих подсудимых виновными в убийстве аниматоров и похищении их денег.

Нападение произошло в ночь на 28 апреля 2023 года. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с праздничного мероприятия и остановились на трассе из-за поломки машины. В этот момент на них напали злоумышленники.

На заседании 13 июля государственное обвинение потребовало отправить всех троих фигурантов в колонию особого режима пожизненно.

Ранее суд признал жителя Кубани Андрея Извекова виновным в клевете на супругу погибшего Кирилла Чубко. В июне 2025 года в комментариях в Telegram-канале он обвинил женщину в организации преступления.