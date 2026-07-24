Глава МВД Кубраков высказался про конфликт в такси Минска, где водитель-иностранец ударил снимавшую его на телефон пассажирку

Министр внутренних дел Иван Кубраков высказался об ударившем пассажирку минского такси водителе-иностранце. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канал МВД Беларуси.
Глава МВД обратил внимание на видео, появившееся в сети 23 июля, на котором девушка в слезах рассказывает о поездке в такси со своей подругой. Белоруски попросили таксиста-иностранца сделать музыку потише, в ответ — таксист нанес минчанке удар ладонью по щеке.
ГУВД Мингорисполкома оперативно установило водителя такси. Им оказался иностранец, который учится в одном из вузов Беларуси и подрабатывает. Иностранный гражданин раскаялся в содеянном. По его словам, девушка сразу же представилась блогершей.
Иван Кубраков обращает внимание: вместо того, чтобы позвонить в 102 или написать сообщение в чат-бот милиции, информация была опубликована в интернете.
— Оказывается, всю дорогу, пока они ехали, они (девушки. — Ред.) снимали этого парня на мобильный телефон, русский он не совсем хорошо знает и несколько раз попросил убрать телефон. Потом, видно, не выдержали нервы, ударил рукой — хотел выбить телефон, — привел подробности случившегося министр внутренних дел.
По словам Кубракова, минчанка написала заявление, в действиях иностранца будут разбираться. Также глава МВД обратил внимание на комментарии от белорусов и других граждан про депортацию и тюрьму, появившееся под опубликованным в сети видео. Он уточнил: в каждом конкретном случае необходимо разбираться.
Ранее глава МВД Беларуси раскрыл позорный факт про участкового, который заправлял свое авто топливом хозяйства.
Также Иван Кубраков сказал, что милиция должна охранять усиленно летом 2026.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что читает критические замечания от белорусов.