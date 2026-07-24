Глава МВД Кубраков высказался про конфликт в такси Минска, где водитель-иностранец ударил снимавшую его на телефон пассажирку

— Оказывается, всю дорогу, пока они ехали, они (девушки. — Ред.) снимали этого парня на мобильный телефон, русский он не совсем хорошо знает и несколько раз попросил убрать телефон. Потом, видно, не выдержали нервы, ударил рукой — хотел выбить телефон, — привел подробности случившегося министр внутренних дел.