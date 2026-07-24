Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику

«Установлено, что житель Севастополя, имеющий многолетний опыт работы в сфере ремонта вооружения в государственных и частных оборонных предприятиях, инициативно установил контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института и предложил свои услуги по определению технического состояния корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении оборонного ведомства иностранного государства», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, были нарушены интересы РФ в сфере военно-технического сотрудничества. Севастопольца подозревают в незаконном оказании услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль.
Возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины.