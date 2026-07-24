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В Прикамье в аварийном доме на мужчину упал потолок

Жильцы вновь обратились к Александру Бастрыкину.

Потолок упал на мужчину в подъезде дома в Березниках, сообщает «Верхнекамье ТВ».

Инцидент произошёл в доме по улице Челюскинцев, 37.

Мужчина выжил — он отделался ушибами и на некоторое время потерял сознание.

«Я сознагие потерял. Теперь рука синяя. Это не шутки! Так убьёт кого-нибудь. Я в шоке, если честно, сейчас рука не работает совсем», — рассказал пострадавший.

Ранее управляющая компания установила снаружи здания защитные сетки, чтобы обезопасить жильцов. Однако внутри дома требуется капитальный ремонт фасада — его износ превышает 60%.

По плану ремонт запланирован не раньше чем через 13 лет. Чтобы сдвинуть сроки, помимо заключения экспертов, необходимо погасить все долги УК — порядка полумиллиона рублей.

Жильцы дома уже не в первый раз обращают внимание на проблему. После очередного инцидента они вновь направили обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что глава СК РФ затребовал доклад по уголовному делу о разрушении жилого дома в Кизеле.