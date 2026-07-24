В Нижнем Новгороде полицейские нашли 15-летнего подростка, ушедшего из дома

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода разыскали 15-летнего подростка, который ушёл из дома и не вернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Заявление от законных представителей несовершеннолетнего поступило в полицию 22 июля 2026 года.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Нижнему Новгороду установили местонахождение пропавшего. Подростка нашли 24 июля около одного из домов на улице Героя Попова и доставили в отдел полиции.
В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он передан законным представителям.
Ранее сообщалось, что полицейские спасли пожилую женщину из болота в Нижнем Новгороде.