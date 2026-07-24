В Нижнем Новгороде полицейские нашли 15-летнего подростка, ушедшего из дома

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода разыскали 15-летнего подростка, который ушёл из дома и не вернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Заявление от законных представителей несовершеннолетнего поступило в полицию 22 июля 2026 года.