Полиция установила участников драки с музыкантами на Большой Покровской улице

22 июля в СМИ появилась информация о том, что неизвестные молодые люди напали на музыкантов в центре города. После публикации сотрудники полиции организовали проверку и установили личности нарушителей. Ими оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Их доставили в следственные органы.