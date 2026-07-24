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Полиция установила участников драки с музыкантами на Большой Покровской улице

Ими оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Источник: Нижегородская правда

Сотрудники полиции установили личности участников конфликта, произошедшего на улице Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

22 июля в СМИ появилась информация о том, что неизвестные молодые люди напали на музыкантов в центре города. После публикации сотрудники полиции организовали проверку и установили личности нарушителей. Ими оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Их доставили в следственные органы.

Кроме того, их родителей и законных представителей оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростков. Также всех участников конфликта поставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних городской полиции.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что неплательщик алиментов пытался спрятаться от судебных приставов в диване в Нижнем Новгороде.

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