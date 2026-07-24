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Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Анапе

Прокуратура в Анапе организовала проверку после нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел 19 июля на набережной города. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

О нападении стало известно после публикаций в соцсетях.

В рамках проверки прокуратура оценивает, насколько своевременно принимались меры по отлову безнадзорных животных.

Надзорное ведомство выясняет, были ли соблюдены установленные требования и выполнены ли необходимые действия со стороны ответственных служб, чтобы не допустить подобных происшествий.

По итогам проверки будет принято решение о необходимости применения мер.

Ранее «РГ» писала, что в Московской области произошел несчастный случай с участием 7‑летнего мальчика — внука известной писательницы Дарьи Донцовой. Ребенок получил серьезную травму: собака разорвала ему лоб. Инцидент случился в селе Дубцы, когда мальчик играл возле ворот своего дома. В этот момент на улицу вышел сосед семьи — Алексей Устинов — со своей крупной собакой. Животное внезапно набросилось на ребенка, повалило его на землю и стало кусать, в первую очередь повредив голову.