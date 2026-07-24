Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Анапе

Ранее «РГ» писала, что в Московской области произошел несчастный случай с участием 7‑летнего мальчика — внука известной писательницы Дарьи Донцовой. Ребенок получил серьезную травму: собака разорвала ему лоб. Инцидент случился в селе Дубцы, когда мальчик играл возле ворот своего дома. В этот момент на улицу вышел сосед семьи — Алексей Устинов — со своей крупной собакой. Животное внезапно набросилось на ребенка, повалило его на землю и стало кусать, в первую очередь повредив голову.