КСИР нанес удары по базе США в Иордании и объектам в Ираке

Как уточняет государственное информационное агентство Ирана (IRNA), Военно-воздушные силы КСИР провели 27-ю волну операции «Наср-2». В ходе удара по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании существенные повреждения получили несколько американских истребителей. Также сообщается о поражении расположения личного состава, в результате чего среди американских военных есть убитые и раненые.
Кроме того, в районе города Эрбиль (Иракский Курдистан) иранские силы уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot и разведывательный аэростат США, а также нанесли удар по месту дислокации американских сил.
В КСИР в очередной раз обвинили Вашингтон в занижении сведений о собственных потерях и призвали международные СМИ и аналитические центры провести независимое расследование на местах.
В завершение заявления иранская сторона подчеркнула, что в случае продолжения «эскалации и противоправных действий» со стороны США ответные шаги Тегерана «приобретут иной характер».
В свою очередь, командование ВС Иордании заявило, что силам ПВО страны удалось сбить семь ракет и шесть иранских беспилотников.