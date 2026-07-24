КСИР нанес удары по базе США в Иордании и объектам в Ираке

Иранские СМИ сообщили об ударах КСИР по американской авиабазе в Иордании и целям в Иракском Курдистане. По данным IRNA, существенные повреждения получили несколько истребителей США, среди военных есть убитые и раненые. Командование ВС Иордании заявило о перехвате семи ракет и шести беспилотников.