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КСИР нанес удары по базе США в Иордании и объектам в Ираке

Иранские СМИ сообщили об ударах КСИР по американской авиабазе в Иордании и целям в Иракском Курдистане. По данным IRNA, существенные повреждения получили несколько истребителей США, среди военных есть убитые и раненые. Командование ВС Иордании заявило о перехвате семи ракет и шести беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании, а также по объектам в иракском Эрбиле. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Как уточняет государственное информационное агентство Ирана (IRNA), Военно-воздушные силы КСИР провели 27-ю волну операции «Наср-2». В ходе удара по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании существенные повреждения получили несколько американских истребителей. Также сообщается о поражении расположения личного состава, в результате чего среди американских военных есть убитые и раненые.

Кроме того, в районе города Эрбиль (Иракский Курдистан) иранские силы уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot и разведывательный аэростат США, а также нанесли удар по месту дислокации американских сил.

В КСИР в очередной раз обвинили Вашингтон в занижении сведений о собственных потерях и призвали международные СМИ и аналитические центры провести независимое расследование на местах.

В завершение заявления иранская сторона подчеркнула, что в случае продолжения «эскалации и противоправных действий» со стороны США ответные шаги Тегерана «приобретут иной характер».

В свою очередь, командование ВС Иордании заявило, что силам ПВО страны удалось сбить семь ракет и шесть иранских беспилотников.

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