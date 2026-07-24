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Под Воронежем для устранения последствий атаки БПЛА ввели режим ЧС

В ряде сельских поселений пригородного района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Он необходим для устранения последствий атаки БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В ряде сельских поселений пригородного района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Он необходим для устранения последствий атаки БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Там отметили, что режим ЧС действует на территории нескольких сельских поселений с 08:00 23 июля.

«Это необходимо для более оперативного прохождения мероприятий по восстановлению поврежденного и утраченного имущества», — говорится в сообщении.

К слову, сама атака на регион была осуществлена со стороны ВСУ в ночь на четверг, 23 июля. Накануне губернатор региона Александр Гусев сообщил, что средства ПВО сбили над Воронежской областью 36 украинских БПЛА.

В результате атаки в пригороде областного центра при пожаре погиб трехлетний ребенок, его родители получили ранения. Также при атаке пострадал 19-летний молодой человек.

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