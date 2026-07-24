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Смертельный тягун в Новороссийске: двое братьев погибли за минуты на Суджукской косе

Жуткая трагедия произошла 23 июля на популярном у туристов месте — Суджукской косе в Новороссийске. На глазах у родителей погибли двое родных братьев-школьников.

Источник: Новая Кубань

Младший из братьев решил пройти по мелководью до небольшого островка. Глубина казалась безопасной, но в этом месте сходятся два мощных течения, образуя коварный придонный тягун. Внезапно налетевшее течение сбило подростка с ног и начало стремительно уносить в открытое море.

Увидев, что сын тонет, отец и старший брат бросились на помощь. В какой-то момент и второй брат стал тоже тонуть. Мужчине удалось дотянуться до старшего сына и вытащить его на берег. Но было уже слишком поздно — ребёнок захлебнулся и не подавал признаков жизни. Спасти его не удалось.

Младшего брата сильное течение мгновенно утянуло на глубину. Спасатели несколько часов прочёсывали акваторию Чёрного моря. Тело второго мальчика обнаружили около восьми часов вечера, пишет «КП»- «Кубань».

Родители погибших детей находятся в Новороссийске. В станице Северской, где жили братья, их знали как талантливых музыкантов и спортсменов. Горе семьи здесь восприняли как своё.

На Суджукской косе установлен предупреждающий плакат: в этом месте уже утонули больше 10 человек. Здесь сходятся два мощных течения, образуя сильный придонный тягун, справиться с которым не под силу даже взрослому пловцу.

Эксперты напоминают, что несмотря на кажущуюся безопасность мелководья, природа этого места коварна.

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