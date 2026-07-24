В Мытищах подросток попытался поджечь АЗС по указанию неизвестных

В Мытищах сотрудники полиции задержали 14-летнего местного жителя, пытавшегося поджечь автозаправочную станцию по указанию неизвестных. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Подросток успел облить горючей жидкостью топливный терминал АЗС на Олимпийском проспекте, однако его действия пресекли работники станции. Они удерживали юношу до приезда наряда полиции. Возгорания удалось избежать.
В ходе допроса в присутствии родителей задержанный заявил, что действовал под принуждением. По его словам, неизвестные из мессенджера оказывали на него психологическое давление и угрожали, требуя совершить поджог.
В отношении юноши возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности кураторов, дававших указания несовершеннолетнему.