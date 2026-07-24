На Урале нашли тело мужчины, погибшего при опрокидывании сапборда

В четверг в пресс-службе управления ГО ЧС Каменска-Уральского сообщали, что 22 июля на реке Исеть после опрокидывания пяти плавсредств погиб мужчина. В региональном ГУМЧС уточняли РИА Новости, что сплав проходил на пяти надувных сапбордах, в воде оказались четыре человека, трое из них — женщина и два подростка — были в жилетах и в результате спаслись.