На Урале нашли тело мужчины, погибшего при опрокидывании сапборда

В четверг в пресс-службе управления ГО ЧС Каменска-Уральского сообщали, что 22 июля на реке Исеть после опрокидывания пяти плавсредств погиб мужчина. В региональном ГУМЧС уточняли РИА Новости, что сплав проходил на пяти надувных сапбордах, в воде оказались четыре человека, трое из них — женщина и два подростка — были в жилетах и в результате спаслись.
Погибший был без спасательных средств и выплыть не смог. В тот же день начались поиски его тела, а обстоятельства произошедшего стали выяснять следственные органы.
«Тело мужчины нашли сотрудники МЧС в районе лодочной станции “Металлист”, мужчина опознан отцом», — сообщил журналистам полковник Горелых.
В пресс-службе СУСК по региону отметили, что признаков криминальной смерти обнаружено нет, тело отправлено на вскрытие, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
«Для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии по данному факту Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса “Причинение смерти по неосторожности”, — добавили в СУСК.