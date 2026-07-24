Ребенку, которого зажало воротами в Петербурге, сделали трепанацию черепа

Трагедия произошла днем 23 июля. По предварительной информации, мальчик ушел гулять без разрешения родителей и попытался попасть на детскую площадку, протиснувшись между автоматическими воротами и стеной. В этот момент створка пришла в движение и зажала ребенку голову.