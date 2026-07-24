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Ребенку, которого зажало воротами в Петербурге, сделали трепанацию черепа

Пятилетнему мальчику, который получил тяжелые травмы после того, как его голову зажало автоматическими воротами на Коломенской улице в Петербурге, провели трепанацию черепа. Об этом сообщает 78.ru.

Источник: Комсомольская правда

По данным издания, ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии. Ранее его мать Залина Котикова рассказывала, что сын подключен к аппаратам жизнеобеспечения и практически не может самостоятельно дышать.

Трагедия произошла днем 23 июля. По предварительной информации, мальчик ушел гулять без разрешения родителей и попытался попасть на детскую площадку, протиснувшись между автоматическими воротами и стеной. В этот момент створка пришла в движение и зажала ребенку голову.

Пострадавшего экстренно доставили в Детскую городскую больницу имени Раухфуса, где врачи продолжают бороться за его жизнь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.