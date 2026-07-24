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Воронежец сбивший насмерть человека, отделался 2,5 годами принудительных работ и компенсацией

В Воронеже суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть пешехода.

Источник: Комсомольская правда

24 июля Левобережный райсуд Воронежа наказал водителя, насмерть сбившего человека. Правда, он отделался принудительными работами.

Смертельное ДТП произошло в августе 2023 года. Водитель на своем исправном автомобиле не выбрал необходимый боковой интервал до стоявшего на проезжей части дороги справа ВАЗ 21074, возле которого стоял пешеход. И врезался в «семерку», сбив человека, который умер от полученных травм.

— Виновный в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, приговорен к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением прав на два года. Кроме того, с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тыс рублей, — сообщили в Левобережном райсуде.

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