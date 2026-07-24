Воронежец сбивший насмерть человека, отделался 2,5 годами принудительных работ и компенсацией

— Виновный в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, приговорен к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением прав на два года. Кроме того, с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тыс рублей, — сообщили в Левобережном райсуде.