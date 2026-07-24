Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе

Трагедия произошла 24 июля в районе 14 часов.
«Мужчину возрастом около 60 лет, рыбачившего между пляжами “Песочный” и “Солнечный”, обнаружили в море без признаков жизни. К сожалению, реанимационные действия не принесли результата», — говорится в сообщении.
Это второй случай гибели на воде в Севастополе за лето. Спасатели призывают жителей и гостей региона по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.
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