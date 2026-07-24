В Петербурге экс-инспектор ГИБДД слил бензин и случайно спалил две служебные BMW

В ходе слива в канистре произошло возгорание паров бензина. Ковальчук откинул загоревшуюся емкость в сторону, что привело к разливу топлива и пожару. Огонь уничтожил два служебных автомобиля марки BMW. Общая сумма ущерба составила около ₽3 млн. Подсудимый полностью признал вину по статьям 160 и 168 УК РФ и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.