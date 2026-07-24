Опубликована памятка, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

«В связи с тем, что сохраняется угроза диверсионно-террористических актов, на переходе может прозвучать тревога. Сотрудники транспортной безопасности и правоохранительные органы всегда подскажут, как пройти в безопасное место (укрытие) в случае необходимости», — говорится в памятке.
В частности, в инфоцентре рекомендуют тем, кого сигнал тревоги застал на пункте досмотра, вернуться в свои машины. Тем, кто уже едет по переправе, важно следовать указаниям громкоговорителя, не совершать опасных маневров и не покидать автомобиль, а также двигаться с разрешенной скоростью в сторону выезда.
При этом в инфоцентре призвали при обнаружении подозрительного предмета не подходить к нему и немедленно сообщить сотрудникам транспортной безопасности.
«Не принимайте вещи от посторонних людей для перевозки, передачи или хранения даже на время. Не фотографируйте, не снимайте видео инфраструктуры Крымского моста и его окрестностей, в том числе площадки досмотра», — призвали в инфоцентре.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.