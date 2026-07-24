Резал без жалости. Как удалось поймать маньяка-потрошителя

Вадим Тереньтев уточнят: и двум последовавшим в 1998 году убийствам женщин в Павлово предшествовал похожий сценарий: случайное знакомство на улице, предложение проводить до дома, жестокая расправа. «На допросах преступник говорил, что на него вдруг нападала ярость и ненависть к этим женщинам. Он начинал буквально кромсать их ножом, — говорит Вадим Тереньтев. — Груди и части половых органов отсекал в процессе нанесения ударов. С собой он их не забирал, выкидывал по пути. Вспомните Чикатило — он тоже занимался членовредительством, вымещая таким образом на жертвах своё половое бессилие».