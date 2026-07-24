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Под Волгоградом в отдел полиции доставили 48 мигрантов

Накажут не только нелегально работающих иностранцев, но и их работодателя.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области полиция с ФСБ и Росгвардией отправилась очередной рейд по местам обитания иностранных рабочих. 48 мигрантов доставили в отдел полиции Городищенского района с полей и складов в Ерзовке. У всех проверили документы, у 6 их не оказалось, как и разрешений на работу. Полицейские составили 11 протоколов за нарушение режима пребывания на территории РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, за нарушения миграционного законодательства РФ накажут и работодателя иностранцев. Мигрантов он привлекал к работе незаконно, за это предусмотрена ответственность.