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Уголовное дело возбудили по факту нарушения жилищных прав граждан в Нижнем Новгороде

Крыша в доме на улице Бориса Корнилова протекает уже несколько лет.

Источник: Время

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, после информации о ненадлежащем содержании кровли дома на улице Бориса Корнилова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Публикация, в которой говорилось о том, что крыша протекает несколько лет, была опубликована в СМИ.

«В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что нижегородский фонд капремонта выплатит компенсацию из-за обрушения потолка.