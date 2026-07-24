Уголовное дело возбудили по факту нарушения жилищных прав граждан в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, после информации о ненадлежащем содержании кровли дома на улице Бориса Корнилова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Публикация, в которой говорилось о том, что крыша протекает несколько лет, была опубликована в СМИ.
«В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в СК.
Ранее сообщалось, что нижегородский фонд капремонта выплатит компенсацию из-за обрушения потолка.