Насадил на кол. В Тольятти умер школьник, которого охранник стащил с забора

По предварительной информации правоохранительных органов, несколько школьников попытались перебраться через забор ресурсоснабжающей организации. В этот момент детей заметил 58-летний сотрудник частного охранного предприятия, дежуривший на объекте. Как полагает следствие, он схватил одного из мальчиков за ноги и с силой потащил на себя, когда тот перелезал через металлическое ограждение. В результате ребёнок получил тяжёлые травмы от прутьев забора.