Насадил на кол. В Тольятти умер школьник, которого охранник стащил с забора

В Тольятти произошла трагедия, ужаснувшая общество. Десятилетний мальчик умер в больнице после тяжёлых травм, которые ему нанёс охранник территории ресурсоснабжающей организации. Он буквально насадил ребёнка на колья забора. Всё произошло вечером 23 июля 2026 года, а 24 июля школьник умер.
Шалость ценою в жизнь
По предварительной информации правоохранительных органов, несколько школьников попытались перебраться через забор ресурсоснабжающей организации. В этот момент детей заметил 58-летний сотрудник частного охранного предприятия, дежуривший на объекте. Как полагает следствие, он схватил одного из мальчиков за ноги и с силой потащил на себя, когда тот перелезал через металлическое ограждение. В результате ребёнок получил тяжёлые травмы от прутьев забора.
В СМИ появилась также информация от свидетелей происшествия, которые заявляют, что после того, как ребёнка стащили с забора, его волокли по земле и сломали ногу.
Боролись за жизнь школьника
Пострадавшего школьника срочно доставили в лечебное учреждение. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мальчика не удалось: на следующий день он скончался в больнице. Эта история стала одной из самых обсуждаемых в регионе и вновь подняла вопрос о допустимых пределах применения силы сотрудниками охраны.
Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника частного охранного предприятия. Ему вменяют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, а следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование находится в активной стадии. Криминалисты уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. Правоохранителям предстоит детально восстановить картину произошедшего, а также дать правовую оценку действиям охранника и условиям, при которых он исполнял свои обязанности.
Особое внимание делу уделил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти ребёнка. Председатель СК поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить подробную и оперативную информацию.
Можно ли применять силу охранникам?
По закону сотрудники ЧОП вправе пресекать противоправные действия на охраняемой территории, однако применение силы должно быть строго соразмерным ситуации и не выходить за пределы необходимого. Если же действия охранника приводят к тяжким последствиям, ответственность может наступать по самым серьёзным статьям уголовного законодательства.
Смерть десятилетнего мальчика стала тяжёлым ударом для его близких и вызвала сочувствие у множества людей. Трагедия в Тольятти уже рассматривается не только как отдельное уголовное дело, но и как повод вновь обсудить контроль за деятельностью частных охранных организаций, уровень подготовки их сотрудников и границы допустимого поведения при задержании нарушителей, особенно если речь идёт о детях.
Следствие продолжается. Окончательные выводы о виновности и мере ответственности фигуранта будут сделаны после завершения всех процессуальных действий и рассмотрения материалов в суде.