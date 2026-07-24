В хуторе Манойлин под Волгоградом ураганом снесло крыши с домов

— Спасибо односельчанам. Те, чьи дома не пострадали, быстро пришли на помощь — все вместе сейчас разгребают завалы, делают все, чтобы спрятать корма, ведь возможны новые осадки. И это еще повезло, что люди были дома. В нашем хуторе проживают хлеборобы, и буквально вот на сегодня многим дали выходной день после завершения уборки. К счастью, никто не пострадал, — сообщают жители Манойлина. — Но как теперь нам это все восстанавливать? Надеемся, будет какая-то помощь от властей. Для этого нам нужны акты.