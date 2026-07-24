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В хуторе Манойлин под Волгоградом ураганом снесло крыши с домов

В хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области сегодня, 24 июля, в результате.

В хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области сегодня, 24 июля, в результате разгула стихии пострадали дома местных жителей. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», ураганом с жилых зданий сорвало крыши, пострадали и другие постройки, в которых хуторяне хранили корма.

— Все произошло в первой половине дня. Ураган прошел по хутору, зацепив несколько подворий. Какие-то дворы остались нетронуты, а где-то сорвало кровлю, разнесло амбары, — сообщают местные жители. — Сейчас по хутору ездит замглавы Елена Сергеевна и описывает повреждения — спасибо ей большое за это. А МЧС ехать к нам отказались. Спросили только: были ли застрахованы дома? Но кто был к такому готов-то, кто бы их страховал?

По информации волгоградцев, повреждения получила и местная школа — здесь также сорвало часть кровли.

— Спасибо односельчанам. Те, чьи дома не пострадали, быстро пришли на помощь — все вместе сейчас разгребают завалы, делают все, чтобы спрятать корма, ведь возможны новые осадки. И это еще повезло, что люди были дома. В нашем хуторе проживают хлеборобы, и буквально вот на сегодня многим дали выходной день после завершения уборки. К счастью, никто не пострадал, — сообщают жители Манойлина. — Но как теперь нам это все восстанавливать? Надеемся, будет какая-то помощь от властей. Для этого нам нужны акты.

Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в областной администрации в связи с происшествием. Количество пострадавших домов уточняется.

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