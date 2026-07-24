Житель Заволжья лишился 6,2 млн рублей после звонка «силовиков»

В начале июля 49-летнему мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что заволжанина подозревают в финансировании недружественного государства, а чтобы доказать невиновность, необходимо задекларировать все сбережения. Поверив злоумышленникам, потерпевший встретился возле дома с курьером и передал ему наличные по кодовому слову.