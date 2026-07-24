Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Заволжья лишился 6,2 млн рублей после звонка «силовиков»

Мужчину убедили передать деньги курьеру под предлогом декларирования сбережений: 22-летняя «наводка» уже под стражей.

Житель Заволжья стал жертвой аферистов, потеряв более 6,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале июля 49-летнему мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что заволжанина подозревают в финансировании недружественного государства, а чтобы доказать невиновность, необходимо задекларировать все сбережения. Поверив злоумышленникам, потерпевший встретился возле дома с курьером и передал ему наличные по кодовому слову.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полицейские уже задержали 22-летнего курьера, его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что нижегородка отдала мошенникам миллионы для «безопасного счета».