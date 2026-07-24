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«Сносило крыши»: ураган принёс бедствие в хутор под Волгоградом

Ранее синоптики предупреждали о том, что в регионе ожидаются сильные ливни, гроза со штормовым ветром и град.

Проливной дождь, сопровождающийся ураганным ветром, принесли бедствие в хутор Манойлин Клетского района Волгоградской области. Люди в буквальном смысле остались без крыши над головой.

Кадрами с места происшествия поделились местные жители.

«Это было настоящее стихийное бедствие, уничтожены хозпостройки, посадки. Шёл очень сильный дождь», — рассказывает жительница столицы, чьи родители живут в хуторе.

Масштаб ущерба пока не оценён.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в регионе ожидаются сильные ливни, гроза со штормовым ветром и град. Однако никто не предполагал, что последствия будут настолько серьёзными.

В Волгоградском ЦГМС сообщают, что и в субботу ветер может подняться до 25 метров в секунду во время непогоды.

Ранее соообщалось, что из-за Волжской ГЭС популярный пляж Астрахани ушел под воду на 10 метров.