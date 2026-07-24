Лопнуло колесо: водитель грузовика погиб в ДТП под Брестом

ДТП произошло в пятницу около 13.50 на трассе М1/Е30 «Брест — Минск — гр. Российской Федерации» в направлении Бреста.
«В результате ДТП погиб 50-летний водитель грузового автомобиля “Scania”, — сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Предварительно установлено, на 117-м километре данной трассы у автомобиля лопнуло переднее левое колесо.
«В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, совершил съезд в левый по ходу движения кювет и опрокинулся», — рассказали инспекторы.
Там отметили, что следствием будет правовая оценка произошедшему.
В Госавтоинспекции призвали водителей регулярно следить за состоянием колес, поскольку любой дефект шины может спровоцировать ее разрыв на скорости.
Там пояснили, что трещины чаще всего появляются на изношенной или некачественной резине, а боковые порезы возникают в основном от контакта с бордюрами. По словам сотрудников ГАИ, на месте таких повреждений со временем на шинах могут образоваться опасные выпуклости.
«Выпуклость на шине скорей всего появится от удара колеса о край глубокой ямы либо о твердую кочку. При повторном попадании колеса в яму или на кочку, на большой скорости, во время резкого торможения колесо может лопнуть», — пояснили в ГАИ.
Там отметили, что избежать серьезных проблем можно только при условии своевременной диагностики систем и узлов транспортного средства.