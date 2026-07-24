Лопнуло колесо: водитель грузовика погиб в ДТП под Брестом

Там пояснили, что трещины чаще всего появляются на изношенной или некачественной резине, а боковые порезы возникают в основном от контакта с бордюрами. По словам сотрудников ГАИ, на месте таких повреждений со временем на шинах могут образоваться опасные выпуклости.