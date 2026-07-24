Jpost: Израиль заявил о предотвращении операции Ирана по уничтожению высокопоставленных лиц

Согласно заявлению израильских агентств, до недавнего времени иранские спецслужбы пытались напрямую вербовать иностранцев для совершения атак против Израиля или евреев по всему миру. Но недавно они начали применять новую тактику: использовать посредника для вербовки, чтобы избежать ответной негативной реакции в отношении Тегерана. В Иране якобы надеялись, что таким образом завербованным иностранцам будет легче попасть в Израиль для совершения терактов и убийств.