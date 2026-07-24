Jpost: Израиль заявил о предотвращении операции Ирана по уничтожению высокопоставленных лиц

Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что израильские спецслужбы при поддержке разведывательных и правоохранительных ведомств нескольких государств раскрыли «глобальную иранскую террористическую сеть», в рамках которой использовалась новая тактика «прокси за прокси».
Министерство разведки Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы задействовали международные преступные сети для создания законспирированных групп, которые должны были проникнуть в Израиль для сбора разведывательной информации о потенциальных целях (израильских высокопоставленных лицах и активах) и совершения терактов.
Согласно заявлению израильских агентств, до недавнего времени иранские спецслужбы пытались напрямую вербовать иностранцев для совершения атак против Израиля или евреев по всему миру. Но недавно они начали применять новую тактику: использовать посредника для вербовки, чтобы избежать ответной негативной реакции в отношении Тегерана. В Иране якобы надеялись, что таким образом завербованным иностранцам будет легче попасть в Израиль для совершения терактов и убийств.
В заявлении говорится, что за последние годы Израиль совместно с зарубежными партнерами предотвратил десятки иранских террористических заговоров по всему миру. А за последние два года были сорваны многочисленные попытки вербовки граждан Израиля и лиц, имеющих доступ на территорию страны.