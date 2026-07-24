Присяжные признали жительницу Прикамья виновной в убийстве возлюбленного

28-летняя жительница Чердынского округа зарезала возлюбленного ножом, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
9 декабря прошлого года осужденная вместе с 29-летним сожителем находились в доме в селе Булатово Красновишерского округа. Пара начала ссориться, во время конфликта женщина схватила нож и вонзила в тело оппонента.
Мужчина скончался на месте. Суд проходил с участием присяжных заседателей. Они посчитали вину молодой женщины доказанной. Её приговорили к девяти годам колонии. Решение суда ещё не вступило в законную силу.
Напомним, до семи лет грозит пермяку, который на большой скорости сбил двух пешеходов в апреле прошлого года.