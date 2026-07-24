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Житель Казани обманул друга почти на 500 000 рублей, пообещав смартфоны

Этот «стартап» довел 19-летнего мошенника до скамьи подсудимых.

Источник: Комсомольская правда

В Казани суд огласил приговор 19-летнему местному жителю. Его признали виновным в мошенничестве и назначили ему в виде наказания 2 года лишения свободы условно с последующим испытательным сроком на 2 года. Данный приговор пока не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Татарстана.

Как было доказано, осужденный во время интернет-переписки с другом предложил вложиться тому в «стартап» по покупке и перепродаже смартфонов. На первую партию нужно было 456 тысяч рублей. Друг в полном доверии перечислил указанную сумму. Вот только бизнеса не получилось. Ведь казанец с самого начала не собирался заниматься им, просто обманул друга. К слову, когда было заведено уголовное 19-летний мошенник, чтобы избежать реального срока, все же вернул похищенные деньги.

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