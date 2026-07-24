Житель Казани обманул друга почти на 500 000 рублей, пообещав смартфоны

Как было доказано, осужденный во время интернет-переписки с другом предложил вложиться тому в «стартап» по покупке и перепродаже смартфонов. На первую партию нужно было 456 тысяч рублей. Друг в полном доверии перечислил указанную сумму. Вот только бизнеса не получилось. Ведь казанец с самого начала не собирался заниматься им, просто обманул друга. К слову, когда было заведено уголовное 19-летний мошенник, чтобы избежать реального срока, все же вернул похищенные деньги.