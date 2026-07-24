В Калининграде полицейские разыскали водителя, «прокатившего» оппонента на капоте (фото)

«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором зафиксирован мужчина, перемещающийся на капоте движущегося внедорожника “Тойота”. Инцидент произошел на кольцевой развязке в районе улицы Гайдара в г. Калининграде. Водитель автомобиля совершил круг по кольцу и применил резкое торможение, в результате чего мужчина, находившийся на капоте, упал на проезжую часть», — рассказали в полиции.