Под Слюдянкой из-за ДТП со скорой погиб случайный прохожий

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 14:30. По предварительной информации, в районе поселка Сухой Ручей водитель спецтранспорта, двигаясь по встречной полосе, на перекрестке допустил столкновение с автомобилем “Honda Freed”, водитель которого выполнял поворот», — отмечают в полиции.
От удара микроавтобус вылетел с дороги в кювет, а там уже наехал на пешехода — мужчину 42 лет. От полученных травм он, к сожалению, скончался на месте.
Водитель иномарки отделался лёгкими травмами, его жизни ничего не угрожает. Инспекторы ГИБДД выясняют все детали и причины этого происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура региона.