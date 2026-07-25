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Под Слюдянкой из-за ДТП со скорой погиб случайный прохожий

В Слюдянском районе скорая столкнулась с иномаркой и слетела в кювет, прохожий погиб.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

В трёх километрах от города Слюдянка Иркутской области, недалеко от посёлка Сухой ручей, произошло ДТП с участием скорой. В результате аварии погиб случайный прохожий. Подробности сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 14:30. По предварительной информации, в районе поселка Сухой Ручей водитель спецтранспорта, двигаясь по встречной полосе, на перекрестке допустил столкновение с автомобилем “Honda Freed”, водитель которого выполнял поворот», — отмечают в полиции.

От удара микроавтобус вылетел с дороги в кювет, а там уже наехал на пешехода — мужчину 42 лет. От полученных травм он, к сожалению, скончался на месте.

Водитель иномарки отделался лёгкими травмами, его жизни ничего не угрожает. Инспекторы ГИБДД выясняют все детали и причины этого происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура региона.