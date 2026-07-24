«Нас, что ли, взяли в плен?»: волгоградские селяне заявили в прокуратуру на новых фермеров

— Понимаете, многие собственники хотят выйти из АО «Перегрузненское» со своими паями, но столкнулись с такой же проблемой, как и я, — землю им не отдают, не оформляют выделы, а Октябрьский районный суд становится на сторону новых фермеров — руководства АО «Перегрузненское». Но большинство пайщиков — это пожилые люди, не у всех есть силы и возможности судиться. Поэтому вся надежда и у меня, и у них — на прокуратуру. Мы предполагаем, что в процессе выделения в 2024 году земельного участка с кадастровым номером 34:21:120002:262, не соответствующего размерам долей, принадлежащим собственнику — АО «Перегрузненское», мог произойти сговор между сторонами, участвовавшими в этом деле. В итоге тружеников села, которые всю жизнь отдали малой родине, поднимали сельское хозяйство, фактически обворовали, лишив их положенной по закону земли. А также возможности распоряжаться ею так, как они хотят. В том числе и выбирать таких арендаторов, которые не будут держать их в "плену, — говорит женщина.