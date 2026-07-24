Похитители ребенка в райцентре под Воронежем останутся в СИЗО до конца августа

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, шокирующий инцидент произошел вечером 26 мая на пляже в Лисках. Пьяная пара вступила в конфликт с несовершеннолетним. Желая «проучить» мальчика, сожители схватили его, насильно затолкали в машину, попутно избивая, и отвезли к себе на квартиру и удерживали, пока его не освободили силовики.