В молочной продукции для школ и больниц Нижегородской области нашли плесень

С начала года специалисты исследовали 28 образцов ряженки, творога, сливочного масла, сыра и пастеризованного молока. В 12 пробах — то есть почти в каждой второй — обнаружены нарушения: подмена молочного жира растительным, а также наличие дрожжей и плесени, сообщили в пресс-службе ведомства.