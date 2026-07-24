Два человека погибли, двое пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела и атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в оперативном штабе региона.
— Во время очередных ударов со стороны ВСУ двое мирных жителей погибли, двое получили ранения. Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в частный дом двое мужчин скончались от полученных травм, — говорится в Telegram-канале оперштаба.
В этот же день врио губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что 11-летний мальчик в Белгородской области накрыл своим телом трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ. Кроме того, среди пострадавших детей — четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчик 16 лет.
23 июля в Telegram-канале Baza писали, что украинская армия ударила БПЛА по ЗАГСу в центре Белгорода, когда там проходила свадьба. По словам очевидцев, осколки дрона попали в жениха и еще одного мужчину. Несмотря на ранения ног, они отказались от госпитализации.