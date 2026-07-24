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Около 100 жителей Белгородской области остаются в больницах после атак ВСУ

Почти сто мирных граждан, раненых в ходе недавних украинских ударов по Белгородской области, продолжают лечение в стационарах. Такую статистику привело правительство региона.

Источник: Life.ru

Согласно сводке на утро 24 июля 2026 года, в медучреждениях области размещены 99 человек с различными травмами. Среди госпитализированных — семеро несовершеннолетних, их состояние врачи характеризуют как среднетяжёлое. Ещё восемь взрослых помещены в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Власти также обнародовали данные за предыдущий день. В результате атак и обстрелов со стороны Украины 23 июля пострадали 40 жителей региона, один человек погиб. Министр здравоохранения области Андрей Иконников уточнил, что 25 пострадавшим помощь оказали на месте и отпустили на амбулаторное лечение, ещё 15 человек доставили в стационары.

Шестерых наиболее тяжёлых пациентов направили в столичные клиники. Дальнейшее восстановление они будут проходить в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, Центре хирургии имени Вишневского и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

А уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова публиковала скорбную статистику, приуроченную ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, который отмечается 27 июля. По её данным, с 2014 года от действий украинских вооружённых формирований на территории республики погибли 256 несовершеннолетних. Ещё 1076 детей получили ранения.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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