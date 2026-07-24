Около 100 жителей Белгородской области остаются в больницах после атак ВСУ

Власти также обнародовали данные за предыдущий день. В результате атак и обстрелов со стороны Украины 23 июля пострадали 40 жителей региона, один человек погиб. Министр здравоохранения области Андрей Иконников уточнил, что 25 пострадавшим помощь оказали на месте и отпустили на амбулаторное лечение, ещё 15 человек доставили в стационары.