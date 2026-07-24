Суд взыскал 10 млн рублей с участника схемы Блиновской Миняева

Саму Блиновскую арбитраж признал банкротом ещё в ноябре 2024 года, открыв процедуру реализации имущества. Позднее, в марте 2025-го, Савёловский суд столицы приговорил её к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей и четырёхлетним запретом на коммерческую деятельность. Помимо уголовного наказания, с блогера взыскали в доход государства арестованное имущество. Кроме того, суд удовлетворил иск надзорного ведомства на 587 миллионов рублей. Задержали Блиновскую в апреле 2023 года.