Жители пострадавшего от урагана хутора Манойлин показали фото разрухи

— Ураган прошел не по всем домам. Потому те, кто избежал этой беды, поспешили на помощь пострадавшим. К вечеру у нас сложилась такая картина: очень сильно пострадали подворье Ахметкалиевых и Панютиной. У Ахметкалиевых вообще мрак — полностью всё снесло и дом пострадал, кирпичи обрушились. Кроме того, большой ущерб нанесён подворьям Манойлиных, Сташковых, Трофимовых, Хисматуллиных, — передают в редакцию информацию хуторяне. — У многих фактически в эту ночь не будет над головой крыши.