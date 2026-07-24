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Собянин: За сутки к Московскому региону летело более 250 беспилотников

Более 250 беспилотников летело в направлении Московского региона за последние сутки. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Более 250 беспилотников летело в направлении Московского региона за последние сутки. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На подлете к Москве уничтожили 16 беспилотников.

— Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, — написал мэр в своем канале в МАКС.

В этот же день врио губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что 11-летний мальчик в Белгородской области накрыл своим телом трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ. Кроме того, среди пострадавших детей — четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчик 16 лет.

Ранее Telegram-канал Baza заявил, что украинская армия ударила БПЛА по ЗАГСу в центре Белгорода, когда там проходила свадьба. По словам очевидцев, осколки дрона попали в жениха и еще одного мужчину. Несмотря на ранения ног, они отказались от госпитализации.

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