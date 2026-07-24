Собянин: За сутки к Московскому региону летело более 250 беспилотников

В этот же день врио губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что 11-летний мальчик в Белгородской области накрыл своим телом трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ. Кроме того, среди пострадавших детей — четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчик 16 лет.