В алтайском морге перепутали тела женщин, суд обязал больницу заплатить 200 тыс

В Славгороде (Алтайский край) сотрудники морга Славгородской ЦРБ перепутали тела двух умерших женщин. Ошибка обнаружилась уже на этапе подготовки к похоронам, когда родственники одной из покойных поняли, что им выдали не ту, после чего выяснилось, что тело их матери уже было передано другой семье и захоронено на кладбище, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.