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Собянин: более 250 БПЛА летело на Московский регион за сутки

Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили более 250 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Московского региона. Основная часть дронов была нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал Собянин.

Мэр столицы также уточнил, что 16 вражеских БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.

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