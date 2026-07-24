Собянин: более 250 БПЛА летело на Московский регион за сутки

«За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал Собянин.
Мэр столицы также уточнил, что 16 вражеских БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.
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