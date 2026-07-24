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В Курской области три человека ранены из-за ударов ВСУ

В Курской области в результате атак украинских вооруженных сил пострадали три человека, сообщил в Telegram губернатор Александр Хинштейн.

В Курской области в результате атак украинских вооруженных сил пострадали три человека, сообщил в Telegram губернатор Александр Хинштейн.

В селе Щекино Рыльского района беспилотник атаковал предприятие, в результате чего была ранена 58-летняя женщина. У нее осколочные ранения правого плеча и левой голени. Медики оказали необходимую помощь, пациентка будет наблюдаться амбулаторно.

В селе Беседино Курского района 37-летний мужчина наступил на мину. При подрыве у него пострадала левая стопа, оторван один палец. Мужчину доставили в Курскую областную больницу.

Кроме того, в областную больницу обратился мужчина 1978 года рождения, пострадавший накануне от удара беспилотного летательного аппарата. У него диагностированы ссадина головы и гематома правого глаза. Он также будет проходить амбулаторное лечение.

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