В Белгородской области погибли два человека из-за атак ВСУ

Женщину в тяжёлом состоянии экстренно доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, её состояние остаётся стабильно тяжёлым. Также в Шебекино под удар дрона попал многоквартирный дом, где пострадал ещё один мужчина.