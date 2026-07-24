В Белгородской области погибли два человека из-за атак ВСУ

В Белгородской области в результате обстрелов со стороны киевского режима погибли два мирных жителя. Ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным штаба, под ракетный удар попало село Казачья Лисица в Грайворонском округе. Снаряд угодил в частный дом, и двое мужчин скончались от полученных там травм. Кроме того, осколочные ранения шеи, рук и ног получила местная жительница.
Женщину в тяжёлом состоянии экстренно доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, её состояние остаётся стабильно тяжёлым. Также в Шебекино под удар дрона попал многоквартирный дом, где пострадал ещё один мужчина.
Ранее аналогичные инциденты произошли в Энергодаре, где, по словам мэра Максима Пухова, пострадали три женщины и мужчина на городском рынке и у магазина.